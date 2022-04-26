رابط التسجيل في الدعم الريفي المادي reef.gov.sa وشروط برنامج دعم ريف الأسر المنتجة 1443

التسجيل في دعم ريف، يعد برنامج دعم ريف من أهم البرامج التي تدعمها وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، حيث تدعم الوزارة العديد من الفئات التي تهتم بمجالات تطوير ودعم الزراعة في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم الدعم المادي لهم لتطوير مشاريعهم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة التسجيل في دعم الريف، ومدة قبول الأهلية.

رابط التسجيل في دعم ريف

وفرت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية موقعا إلكترونيا يمكن التقديم من خلاله للحصول على الدعم المقدم من الوزارة، وسهلت الوزارة شروط وطرق التقديم.

فإذا كنت ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج دعم الريف

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم الضغط على مستخدم جديد

بعد ذلك يجب تسجيل البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية – تاريخ الميلاد- رقم الجوال- واختيار كلمة المرور).

سيتم إرسال رسالة بكود تأكيدي على الجوال، قم بإدخال الرقم في الخانة المخصصة له.

بعد استكمال التسجيل، ستنتقل إلى الصفحة الخاصة ببرامج دعم التنمية الريفية.

قم باختيار البرنامج المناسب لاحتياجك، مع العلم بأن الحد الأقصى للحصول على الدعم هو ثلاثة برامج فقط.

بعد اختيار البرنامج، قم بالضغط على أيقونة التقديم.

بعدها ستنتقل على صفحة المعلومات الشخصية، قم بتسجيل كافة البيانات بدقة وتأكد من ذلك.

ثم الانتقال إلى صفحة تعريفية تتضمن بيانات المشروع المطلوب دعمه.

بعد ذلك بيانات دراسة جدوى للمشروع، ويجب توضيحها بمبالغ تقريبية.

ثم إدخال وصف المشروع الخاص بدقة، من خلال تحديد طبيعة المشروع، والسوق المستهدف له، وكيف سيتم التسويق له.

بعد ذلك سيطلب منك تسجيل التكلفة الاستثمارية للمشروع، ومصادر التمويل الخاصة بك، ثم التكاليف التشغيلية والسنوية.

ثم يتم الانتقال إلى صفحة لتحديد الإيرادات المتوقعة من المشروع ونسب نجاحه.

ثم أضغط على إتمام التسجيل، بعد مراجعة كافة البيانات التي سجلتها.

ما هي مدة قبول الطلب على موقع دعم الريف؟

بعد التقديم على موقع دعم الريف، واختيار البرامج المناسبة للحصول على الدعم، يتم الانتظار إلى نهاية الشهر الميلادي، أو بحد أقصى الانتظار لمدة شهرين، حتى تتم مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة على حسابك على الموقع، توضح نتيجة الأهلية و القبول بالبرنامج.