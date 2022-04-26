موقع سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2022 التربية رابط الديوان الوطني للامتحانات bac.onec.dz

موقع سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2022، من أهم ما يشغل بال الكثيرين من طلبة وطالبات شهادة البكالوريا في دولة الجزائر، بالتزامن مع قُرب موعد امتحانات نهاية العام حسب روزنامة الامتحانات التي حددتها وزارة التربية الوطنية، فقد حددت الوزارة موقع إلكتروني لسحب استدعاءات حضور الامتحان للبكالوريا، ليقوم الطالب الذي تم تسجيل بياناته للدخول للامتحان لهذا العام بالحصول على الاستدعاء وطباعته إلكترونياً لضمان دخول لجان الامتحان، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض الأخبار والموضوعات التي تهم مختلف فئات المجتمع بالعديد من الدول، وعرض تفاصيلها من مصادرها الرسمية مع توفير الرابط الإلكتروني المخصص من وزارة التربية الوطنية بشأن هذا الموضوع.

رابط سحب استدعاء البكالوريا 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “onec.dz“.

أو الدخول المباشر على “bac.onec.dz“.

كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

النقر على زر استظهار.

ثم طباعة الاستدعاء المدون به مركز الامتحان.

موعد بدء سحب الاستدعاءات لشهادة البكالوريا

يتم فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لسحب استدعاء البكالوريا 2022، بدايةً من 12/5/2022 ويستمر حتي 12/6/2022، أي لمدة شهر حتي تاريخ بدء الامتحانات النهائية، على أن يكون السحب إلكترونياً وطباعة الاستدعاء لتقديمه خلال الدخول لمركز الامتحان.

روزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية 2022

تبدأ امتحانات البكالوريا من يوم الأحد الموافق 12 جوان 2022 حتي يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

امتحان شهادة التعليم المتوسط من يوم الإثنين الموافق 6 جوان 2022 حتي يوم الأربعاء الموافق 8 من نفس الشهر.

تعليمات الحضور للامتحانات للأساتذة والطلاب

يمنع على الأساتذة التواجد في مكان واحد والتحدث مع المترشحين قبل الامتحانات.

عدم التلميح من جانب الأساتذة للمترشحين عن موضوع الامتحان.

لا يتم الانشغال عن مهمة المراقبة أو التواجد أمام باب قاعة الامتحان.

يمنع تواجد الهاتف النقال خلال التواجد بمراكز الامتحان.

يلتزم الطلاب بالحضور لقاعة الامتحان بالفترة الصباحية في تمام الساعة 7,30 صباحاً، وفي الفترة المسائية الساعة 2,00 مساءً.

يتم غلق أبواب مراكز الامتحان أمام الأساتذة والطلاب في الفترة الصباحية الساعة 8,00 صباحاً، وفي الفترة المسائية الساعة 2,30 مساءً.

يسمح بدخول قاعة الامتحان بعد المواعيد المقررة في الحالات الاستثنائية التي يتم تقديرها.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو الجهة المعنية بتوفير سبل حسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، ومن أهم المهام التي يقوم بها الديوان “التسجيلات، إجراء الامتحانات، التصحيح والمداولات، إعلان النتائج”.