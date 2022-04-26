رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان hrsd.gov.sa وشروط استحقاق الأهلية

رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي سوف نتحدث عنه بشكل مفصل عبر موقعنا من خلال مقالنا اليوم، وكل هذا يتم معرفته والتعامل معه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، وليس من خلال المكاتب أو خدمة العملاء وذلك بعد أن تم الإعلان عن تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد واستقبال الطلبات من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443، حيث تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان للمستحقين التي تتوافر لديهم شروط الضمان الاجتماعي الجديدة.

رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور على موقع منصة الدعم والحماية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة تحديث البيانات التي تم تسجيلها سابقا في حالة تغيير أي شيء طرأ في تسجيل البيانات التي تم تسجيلها سابقا، وكذلك في حالة زيادة الدخل أو في حالة الالتحاق بعمل أفضل براتب أعلى أو إضافة مولود جديد في الأسرة، وكل هذا يتم من خلال تحديث البيانات من خلال الآتي:

الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

سيتم فتح الصفحة الخاصة بالبيانات الخاصة بك.

يتم تعديل أو إضافة البيانات التي طرأت عليك.

يتم كتابة البيانات بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك يتم النقر على التالي.

يمكنك تعديل البيانات مثل رقم الهاتف أو تغير محل الإقامة أو التغير في الدخل.

ومن ثم يتم الضغط على التأكيد.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تفيد بأنك حدثت البيانات بنجاح.

نظام الضمان الاجتماعي المطور والحد المانع والحد الأدنى

قامت وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي المطور بالإعلان عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يعتمد على الدخل الشهري للمتقدم دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو حتى السن، وبذلك يكون مجموع الدخل الشهري للأسرة والتابعين له هو الأساس، وقد حددت الوزارة الحد المانع للمعاش حيث أن زاد الدخل الشهري عن هذا الحد؛ فبذلك يكون المتقدم غير مستحق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وفي حالة عدم تجاوز الحد المانع؛ فبذلك يتم استحقاق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للشخص المتقدم بالإضافة إلى ضرورة توافر باقي الشروط المطلوبة.