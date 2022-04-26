نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت لعبة Hide and Seek على الكمبيوتر والهواتف الاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Hide and Seek من الألعاب الكلاسيكي القديمة التي لا زالت بالرغم من قدمها في قائمة الألعاب الحديثة، التي يحب الدخول فيها وممارسة اللعب بها الكثير من الأطفال في هذا العصر والكبار أيضا في الكثير من بلدان العالم، وتتمتع اللعبة بالكثير من المميزات التي تعمل على منح لاعبيها مقدرة الاعتماد على النفس من خلال بناء ما يحلو له من مدن وأسوار وملاجئ، بالإضافة إلى المنازل والسيارات، وتكوين مدن كاملة يستطيع العيش بداخلها.

خطوات تنزيل لعبة Hide and Seek للكمبيوتر

يمكنك إن كنت من محبي ألعاب المغامرات والإثارة تشغيل لعبة فري فاير القتالية، وتنزيل لعبة الإخفاء هذه على جهاز الكمبيوتر الشخصي من خلال توافر عدة متطلبات في جهازك وهي:

تثبيت اللعبة على جهازك الذي يعمل بنظام الويندوز.

حجم ملف اللعبة للكمبيوتر 616.0MB

كما يتوافر أحدث إصدار لها 1.0

وترخيص اللعبة demo

وآخر تاريخ التحديث يتمثل في Sundy ,April 24.2022

تشغيل لعبة هايد آند سيك الغميضة للاندرويد

تصنف اللعبة ضمن ألعاب المغامرات ويمكن تنزيلها على أجهزه الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد 5.0 والأحدث عبر تطبيقات جوجل بلاي مع مراعاة الآتي:

حجم اللعبة للأجهزة الاندرويد 98m

كما تم التثبيت اللعبة لأكثر من 100.000.000 عملية تثبيت.

بينما الإصدار الحالي 1.7.8

hide and seek

تتميز لعبة Hide and Seek بعدد من المميزات التي تجعلها من الألعاب الجميلة التي يشتاق إليها الكثير من محبي الألعاب الكلاسيك وما تحمله من رونق خاص يربط بين المغامرة والكلاسيكية في التعامل، حيث تعتمد اللعبة على فتاة صغيرة تحاول الهروب وتستنجد بك، إذ عليك طوال فترة اللعب العمل على إخفاء هذه الطفلة وراء الأشجار والممرات، والسير والقفز بها من مكان ألي آخر بسلاسة تتمتع بها الأدوات السهلة المستخدمة في اللعب.

Hide and seek game

من الامتيازات الخاصة باللعبة ما تحتوي عليه من صور ثلاثية الأبعاد تجعل اللاعب في جو يميل إلى الواقعية اكثر من خيال اللعب والمغامرة اللطيفة، بالإضافة إلى ما تمنحه اللعبة من حرية للاعب في الانتقال والسير والقفز والقيام بأي من الحركات بمنتهى المرونة، فضلا عن ما تعمل عليه اللعبة أيضا من الاسترخاء والاستمتاع أثناء اللعب بالهدوء النسبي البعيد عن الحرب والقتال الدامي.