تمويل بدون فوائد ولا رسوم للرجال والنساء والمتقاعدين ميسر للغاية

تمويل بدون فوائد ولا رسوم إحدى التمويلات الاجتماعية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية المخصص للفئات من محدودي الدخل موظفي القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين أيضاً، حيث يقدم البنك دعم على القرض من ناحية عدم تطبيق هامش ربح لصالحه أو حتى تحميل رسوم إدارية على العميل، وذلك بكونه منتج اجتماعي يهدف لتيسر أحوال المواطنين السعوديين والسعوديات من لهم الجنسية فقط، وذلك ضمن العمل بالاستراتيجية الممنهجة لتحسين ظروف المواطنين المالية ورفع اقتصاد البلاد من ناحية أخرى من خلال منتجات التمويل العمل الحر الذي يساهم في التشجيع على العمل والأسر المنتجة أيضاً مما يساعد في النهوض بالمملكة نحو مستقبل أفضل وفق رؤيتها عام 2030م.

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد ولا رسوم

ينبغي أن لا يتجاوز الدخل الشهري مجموع دخل الأسرة بالكامل عن 12.500 ريال بمعنى ألا يزيد نصيب كل فرد عن 3000 ريال سعودي. يشترط سلامة السجل الائتماني للعميل غير متعثر. ألا يتجاوز العمر عن 75 عاماً عند سداد آخر قسط في التمويل. لا تزيد قيمة التمويل بدون فوائد عن 60 ألف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مدة سداد القرض بدون رسوم تصل لغاية 5 سنوات.

يتنازل البنك عن سداد بقية أقساط القرض المدعوم في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

تمويل بدون رسوم يسدد بشكل شهري ميسر بحيث يتناسب مع الراتب.

لا يشترط البنك تحويل الراتب للحصول على القرض.

كيفية طلب تمويل بدون فوائد ولا رسوم من بنك التنمية

على كل مواطن أو مواطنة أو متقاعد استيفاء الشروط المحددة، حيث أتاح التقديم على القرض من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك التنمية الاجتماعية مع رفع المستندات المطلوبة وهي تشمل (بطاقة الهوية الوطنية سارية – العنوان الوطني – رقم حساب الآيبان البنكي – رقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر الإلكترونية).

رقم تواصل بنك التنمية الاجتماعية

في حالة وجود استفسارات عن التمويل يرجى الاتصال عبر رقم بنك التنمية الاجتماعية على 199099، علماً بأن الشروط محددة وموضحة تفصيلياً عبر الموقع على أن تختلف لكل شخص على حدى سواء موظف حكومي أو خاص، رجل أو إمرأة أو متقاعدين..إلخ.