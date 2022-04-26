البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس زيمبابوى

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، سفير زيمباوى لدى السودان إيمانويل قمبو، الذى سلمه الرسالة.
وأوضح السفير الزيمبابوى، فى تصريح صحفى، أن الرسالة تأتى ردا على الرسالة الخطية التى بعث بها رئيس مجلس السيادة لرئيس زيمبابوى، والتى كان قد سلمها عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر خلال زيارته لزيمبابوى أواخر شهر مارس الماضى.
وأضاف أن العلاقات التى تربط بين البلدين علاقات تاريخية تعود لما قبل استقلال زيمبابوى، مشيرا إلى الدعم والمساعدة التى قدمها السودان لحركات التحرر فى إفريقيا إبان حقبة الاستعمار.
وأشار إلى علاقات التعاون المتميزة بين السودان وزيمبابوى، لافتا إلى أن البلدين تربطهما مجالات تعاون فى الزراعة والتعدين والسياحة.
وتابع أن وجود الدولتين فى منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" كفيل بتعزيز آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين.
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