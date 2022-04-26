عاجل- إصابة نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الإعلان جاء بعد إجراء اختبارات طبية سريعة لنائبة الرئيس جو بايدن. وأشارت القناة إلى أن هاريس لا تعانى من أية أعراض فى الوقت الحالى، وكانت كامالا هاريس قد تلقت الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى الأول من أبريل الجارى.

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