عاجل.. بوتين: لا علاقة للجيش الروسى بأحداث بوتشا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أضاف بوتين "سنواصل التفاوض مع أوكرانيا ونسعى لحل دبلوماسى للأزمة".

وأكد بوتين أن السلطات الأوكرانية فشلت فى حل قضية دونباس عسكريا، موضحا "حرصنا على تسوية سلمية فى دونباس".

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على بوتشا فى 5 مارس الماضى، وانسحبت منها فى 31 مارس، عندما أعلنت موسكو أن ذلك يأتى فى ظل إحراز تقدم فى المفاوضات مع كييف، عن تقليص أنشطتها العسكرية فى محورى كييف وتشيرنيجوف.

وفى الأيام اللاحقة نشرت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام الدولية لقطات تظهر جثثا فى شوارع المدينة الذين قالت كييف إنهم مدنيون قتلوا على أيدى القوات الروسية.

بينما رفضت روسيا هذه الاتهامات تمامًا، مشيرة إلى أن تداول هذه اللقطات بدأ بعد أربعة أيام من انسحاب قواتها من بوتشا، وواصفة قضية يوتشا بأنها "مسرحية مفبركة".