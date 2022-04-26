الدفاع الروسية: دمرنا 32 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "أصابت صواريخ محمولة جوا عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية خلال النهار 32 موقعًا عسكريًا فى أوكرانيا، من بينها 20 منطقة تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية فى مناطق سلافيانسك ودروزكوفا فى جمهورية دونيتسك الشعبية، ومركز قيادة ومراقبة تابع للكتيبة 105 للدفاع، وكذلك بطاريتى مدفعية".

وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية نفذت 100 مهمة نارية خلال اليوم، كان نتيجتها تدمير 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، و81 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية، فضلا عن 8 بطاريات مدفعية، بالإضافة إلى تدمير منظومتى إطلاق صواريخ (راجمات) فى محيط بلدة بيريزوفكا، ومنظومة صواريخ (بوك-إم 1) المضادة للطائرات فى محيط بلدة كومار".

وتابع أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 6 طائرات بدون طيار فى بلدات برازكوفا، وكوليسنيكوفكا، وكوميساروفكا، وكوزينكا، ولوزوفايا ولينينا.