بوتن لغوتيريس على "الطاولة المثيرة للجدل": كييف بدأت الأزمة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الجيش الأوكراني لإطلاق سراح المدنيين من مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، لافتا إلى استخدام القوات الأوكرانية المدنيين دروعا بشرية في المدينة الساحلية المحاصرة.

وجاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في موسكو، الثلاثاء.

واستقبل بوتن غوتيريس على الطاولة التي يبلغ طولها عدة أمتار، التي أثارت الجدل لدى استقباله مسؤولين غربيين عليها خلال الأشهر الأخيرة.

وعن أزمة شرق أوكرانيا، قال الرئيس الروسي إن الأزمة بدأت مع استخدام سلطات كييف القوة العسكرية، متهما كييف بعدم تطبيق اتفاقيات مينسك، وبأنها "لم تمنع وقوع إبادة جماعية في دونباس".

وأضاف بوتن خلال اللقاء: "حرصنا على تسوية سلمية في دونباس عبر اتفاق مينسك لكن السلطات الأكرانية لم تلتزم به".

وفيما يخص إمكانية لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بوتن: "لا يمكن عقد اجتماع معه من دون التوافق على القضايا الفرعية".

وعن آفاق حل الأزمة التي دخلت اليوم شهرها الثالث، قال بوتن: "مفاوضات إسطنبول لا تزال مستمرة ونعول على أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية".

كما أعرب بوتن عن "تطلعه للوصل إلى حل للأزمة عبر المسار الدبلوماسي"، لكنه أنحى باللائمة على السلطات الأوكرانية في وضع العراقيل في طريق التوصل إلى اتفاق، قائلا: "نستمر في إجراء المفاوضات في إسطنبول، لكن الجانب الأوكراني واصل استفزازاته ودبر فاجعة بوتشا التي لا علاقة للجيش الروسي بها، ونعلم من المسؤول عنها".

وفي المقابل، عبر غوتيريس عن قلقه لما يحدث الآن في الأراضي الأوكرانية، واصفا ما يحدث بالاعتداء على سيادة كييف، لافتا إلى أن "انتهاك سيادة الدول يخالف مواثيق الأمم المتحدة".

وقال غوتيريس خلال لقاء الرئيس الروسي: "نريد تعاونا مستثمرا، لكن نصادف العديد من الأوضاع التي تعيق الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين (...) ندرك مدى تعقيد الوضع في ماريوبول ومستعدون للتنسيق من الصليب الأحمر والجانب الروسي لإيجاد حل، حتى يحدث إجلاء للمحاصرين".

وبعد زيارته إلى روسيا، من المقرر أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة عبر بولندا إلى أوكرانيا، حيث يخطط للقاء زيلينسكي، الخميس.