بعد الفيديو "المستفز".. اعتذار رسمي من أوكرانيا لليابان

قدمت أوكرانيا اعتذارا رسميا لليابان، الثلاثاء، بعد إدراج صورة إمبراطور ياباني في مقطع فيديو "رسمي" يشير إلى عدد من القادة "الدمويين" خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن السلطات الأوكرانية وضعت صورة الإمبراطور هيروهيتو، الذي حكم اليابان في زمن الحرب العالمية الثانية، ضمن فيديو إلى جانب كل من أدولف هتلر وبونيتو موسوليني.

وقالت حكومة أوكرانيا في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إنها لم تقصد الإساءة للشعب الياباني الصديق، مقدمة "اعتذارها الشديد".

كما اعتذر السفير الأوكراني في طوكيو سيرغي كورسونسكي، عن الفيديو، قائلا إن من أنشأ المقطع "ليس على دراية كافية بالتاريخ".

وأزالت أوكرانيا صورة الإمبراطور الياباني من مقطع الفيديو، إثر تعرض كييف لضغط من حكومة طوكيو التي اصطفت بشكل صريح إلى جانب كييف، بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وقدمت اليابان قروضا لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، كما وافقت أيضا على استقبال مئات اللاجئين الهاربين من الحرب.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إسوزاكي، إن اليابان ستواصل دعم أوكرانيا، واصفا وضع صورة الإمبراطور ضمن الفيديو بـ"الأمر غير اللائق تماما".

وكانت الحكومة الأوكرانية قد نشرت الفيديو على صفحتها في موقع "تويتر" مطلع أبريل الجاري، لانتقاد العمليات العسكرية الروسية.

وشبّه مقطع الفيديو العمليات العسكرية الروسية بما قامت به الفاشية والنازية، قبل تكبد الهزيمة مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وكان هايديكي توغو رئيسا لوزراء اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها خاضت الحرب باسم الإمبراطور هيروهيتو الذي ظل محط إعجاب وتبجيل كبيرين في البلد الآسيوي، إلى حين تلقي الهزيمة في 1945.

وتولى الإمبراطور هيروهيتو الحكم عام 1926 خلال استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية، وكان شاهدا على كافة تطورات الحرب بدءا من هجوم اليابان على أسطول الولايات المتحدة في ميناء بيرل هاربر بجزر هاواي، وصولا إلى استسلام البلد الآسيوي إثر إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي.