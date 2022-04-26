جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أضاف جوتيريش "مستعدون لتسيير عمليات الإجلاء من ماريوبول"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتعبئة مواردها للمساعدة فى فتح ممرات إنسانية فى أوكرانيا. وأوضح جوتيريش "قدمت مقترحين لوزير الخارجية الروسى لتحسين الأوضاع الإنسانية فى أوكرانيا". وعبر جوتيريش عن قلقه من تدهور الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن انتهاك سيادة الدول يخالف ميثاق الأمم المتحدة. وأكد جوتيريش أنه لا بد من حل النزاعات عبر الأمم المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جوتيريش: روسيا لديها العديد من الملاحظات بشأن أمنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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