وزير الدفاع الأمريكى: ما قمنا به بشأن أوكرانيا أحدث فرقًا فى ساحة المعركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن -فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم، ونقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن ما قامت به الولايات المتحدة والحلفاء "فى وقت قياسى أحدث فرقًا كبيرًا فى ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن "الرئيس زيلينسكى أوضح ذلك عندما التقينا يوم الأحد فى كييف".
وشدد أوستن على أنه "ليس لدينا وقت نضيعه"، مشيرًا إلى أن بلدانًا أخرى حول العالم بذلت جهودًا حثيثة لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة.
وبشأن الموقف الألمانى، قال أوستن إن ألمانيا أعلنت للتو عزمها إرسال 50 مركبة مدرعة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، موضحًا أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية عزمها تزويد أوكرانيا بقدرات إضافية مضادة للطائرات.
ولفت المسئول الأمريكى إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، مضيفًا : "لذلك علينا التحرك وأعلم أن جميع القادة مصممون أكثر من أى وقت مضى على دعم أوكرانيا".
وشدد أوستن على أنه "من أجل إنهاء الحرب فى أوكرانيا، فإن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يحتاج إلى اتخاذ قرار لإنهاء هذا الصراع".
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