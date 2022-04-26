وزير الدفاع الأمريكي يحذر من اندلاع حرب نووية: الجميع سيخسر

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سنواصل دعمنا القوي لأوكرانيا ،قائلا " نعمل على دعم طويل الأمد للجيش الأوكراني".

وزير الدفاع الأمريكي،فى كلمة له تنقلها قناة "العربية" سنواصل تعزيز قدرة الجيش الأوكراني للمعارك المقبلة المرتقبة

وأضاف،"الناتو سيدافع عن القيم التي يمثلها وأبوابه ستبقى مفتوحة، قائلا " سنجتمع شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا"

وتابع،"من الصعب على روسيا استبدال المعدات التي خسرتها بسبب العقوبات،قائلا "القوات الروسية خسرت الكثير من المعدات والجنود في حرب أوكرانيا.

ونوه إلى أن أمريكا تسعى إلى تعقيد مهمة موسكو في تهديد دول الجوارلافتا إلى أن قرار ألمانيا بدعم أوكرانيا جيد ويعود إليها

ولفت أوستن، إلى أن حديث بوتين عن السلاح النووي أمر خطير جدا و الجميع سيخسر إذا اندلعت حرب نووية