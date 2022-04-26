قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سنواصل دعمنا القوي لأوكرانيا ،قائلا " نعمل على دعم طويل الأمد للجيش الأوكراني".
وزير الدفاع الأمريكي،فى كلمة له تنقلها قناة "العربية" سنواصل تعزيز قدرة الجيش الأوكراني للمعارك المقبلة المرتقبة
وأضاف،"الناتو سيدافع عن القيم التي يمثلها وأبوابه ستبقى مفتوحة، قائلا " سنجتمع شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا"
وتابع،"من الصعب على روسيا استبدال المعدات التي خسرتها بسبب العقوبات،قائلا "القوات الروسية خسرت الكثير من المعدات والجنود في حرب أوكرانيا.
ونوه إلى أن أمريكا تسعى إلى تعقيد مهمة موسكو في تهديد دول الجوارلافتا إلى أن قرار ألمانيا بدعم أوكرانيا جيد ويعود إليها
ولفت أوستن، إلى أن حديث بوتين عن السلاح النووي أمر خطير جدا و الجميع سيخسر إذا اندلعت حرب نووية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكي يحذر من اندلاع حرب نووية: الجميع سيخسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.