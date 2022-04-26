الحرس الوطنى الروسى يعثر على جثث ملغمة لجنود أوكرانيين فى خاركوف

جدة - نرمين السيد - وقال الحرس الروسى -بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الثلاثاء-: "أثناء تمشيط المواقع التى أخلاها الجيش الأوكرانى فى منطقة خاركوف، عثرت وحدة المهام الخاصة بالحرس الوطنى على أسلحة ومعدات عسكرية وجثث العديد من القتلى من جنود الجيش الأوكرانى وأعضاء الفصائل الأخرى، وأن جثث بعض الجنود الأوكرانيين كانت ملغمة".

وخلال عملية بحث واستطلاع، عثرت قوات كوماندوز الحرس الوطنى على جثة جندى من الجيش الأوكرانى وقام المتخصصون بالتخلص من القنابل التى تم وضعها فى جسده لمعرفة ما إذا كانت ملغمة أم لا.

وقال الحرس الوطنى الروسى: "حذر جنود الحرس الروسى من القيام بعمل تخريبى ضد فريق الاستطلاع، كما عثر الحراس على كوخ فرعى به جثث جنود قتلى، وتم تلغيم مدخل الكوخ والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة، بما فى ذلك نظام جافلين المضادة للدبابات من صنع الولايات المتحدة، والتى تم التخلص منها أثناء الانسحاب".