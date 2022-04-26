جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات نقلتها صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن ارتفاع نسب مستويات الإشعاع فى "تشرنوبل" تشكل تهديدات "خطيرة للغاية"، لافتا إلى أن ارتفاع مستويات الإشعاع جاء بعد أن سيطر الجنود الروس على المحطة النووية فى وقت مبكر من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وقال فى إفادة للصحفيين: "إن مستوى الإشعاع، غير طبيعى.. كانت هناك بعض اللحظات التى ارتفعت فيها المستويات بسبب حركة المعدات الثقيلة التى كانت القوات الروسية تجلبها إلى هنا وعندما غادرت.. نحن نتابع ذلك يوما بعد يوم".
وكان رئيس الوكالة الدولة للطاقة الذرية قد وصل أوكرانيا فى وقت سابق اليوم الثلاثاء فى زيارة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، على رأس وفد يضم بعثة من الخبراء بغرض تكثيف جهود منع وقوع حادث نووى فى المحطة مع استمرار الأزمة الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الطاقة الذرية: الإشعاع فى "تشرنوبل" يصل مستويات غير طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.