بوتين يعلن تحرير ماريوبول الأوكرانية وانتهاء العمليات العسكرية هناك

جدة - نرمين السيد - وطالبت أوكرانيا، أمس الاثنين، الأمم المتحدة بالسعى لإخلاء ماريوبول المحاصرة من قبل قوات روسيا، حسبما أفادت قناة "العربية".

ورأى وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين، أن ورسيا فشلت بالفعل فى تحقيق أهدافها من العملية العسكرية ضد أوكرانيا والتى بدأتها فى 24 فبراير الماضى.

وقال بلينكين - فى تصريحات صحفية أوردتها صحفية ذا هيل الأمريكية، فى وقت سابق اليوم الاثنين - "عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، فإن روسيا تفشل وأوكرانيا تنجح"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى للكرملين هو "إخضاع أوكرانيا" وسلب سيادتها واستقلالها، وأن روسيا فشلت فى تحقيق تلك الأهداف.