الاتحاد الأوروبى: احتلال روسيا للمنشآت النووية يقوض التشغيل الآمن للمحطات

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان لكل من مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل ومفوضة الطاقة فى الاتحاد كادرى سيمسون، اليوم الثلاثاء، أن ما وصفه باحتلال روسيا للمنشآت النووية يقوض التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، ذكر البيان أن العملية العسكرية التى بدأتها روسيا فى أوكرانيا فى أواخر فبراير شباط الماضى "تعرض السلامة النووية فى أوروبا للخطر مرة أخرى". ودعا البيان موسكو إلى إعادة محطة زابوريجيا النووية إلى السلطات الأوكرانية. هذا وقال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، الثلاثا،ء إن مستوى الإشعاع فى موقع كارثة تشرنوبيل النووية "غير طبيعى" وارتفع فى أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة. وأضاف فى تصريحات خلال زيارته الموقع أن "مستوى الإشعاع، برأيى، غير طبيعى. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا وعندما غادرت. إننا نتابع الأمر يوما بيوم".

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