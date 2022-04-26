ويأتى تغير المناخ فى مقدمة تلك الملفات، حيث يصبح ماكرون ملزمًا بتنفيذ ما ورد فى اتفاقية باريس للمناخ، والتى تشدد على خفض الإنبعاثات 40% قبل حلول العام 2030، للحد من الآثار الكارثية للاحتباس الحرارى.
وبالتزامن مع أثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية يقفز التضخم إلى مستويات مرتفعة، لتطل الأزمة الاقتصادية برأسها على الأسر الفرنسية. وعلى الرغم من أن ماكرون ضاعف من إجراءات المساعدة للأسر والشركات بـ26 مليار يورو، إلا أن ارتفاع الأسعار مازال يهدد بالمزيد من تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين.
وعلى المستوى السياسى، أظهرت الانتخابات الرئاسية انقسامًا حادًا فى المجتمع الفرنسى، إلا أن ماكرون تعهد بأن يجعل فرنسا بدون مهمشين، والحد من التظاهرات.
وفى غضون هذا كله، تفرض الأزمة الروسية الأوكرانية نفسها على ماكرون، إذ يزيد مأزق فرنسا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، الذى تعتمد دوله على الغاز الروسى بشكل أساسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 ملفات شائكة أمام ماكرون فى ولايته الثانية لفرنسا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.