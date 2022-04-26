4 ملفات شائكة أمام ماكرون فى ولايته الثانية لفرنسا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - انتخب الفرنسيون إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، لولاية ثانية فى مواجهة اليمين المتطرف، ليصبح الرئيس الفرنسى فى مواجهة مباشرة مع 4 ملفات شائكة خلال سنوات حكمه الخمس المقبلة.





ويأتى تغير المناخ فى مقدمة تلك الملفات، حيث يصبح ماكرون ملزمًا بتنفيذ ما ورد فى اتفاقية باريس للمناخ، والتى تشدد على خفض الإنبعاثات 40% قبل حلول العام 2030، للحد من الآثار الكارثية للاحتباس الحرارى.

وبالتزامن مع أثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية يقفز التضخم إلى مستويات مرتفعة، لتطل الأزمة الاقتصادية برأسها على الأسر الفرنسية. وعلى الرغم من أن ماكرون ضاعف من إجراءات المساعدة للأسر والشركات بـ26 مليار يورو، إلا أن ارتفاع الأسعار مازال يهدد بالمزيد من تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين.

وعلى المستوى السياسى، أظهرت الانتخابات الرئاسية انقسامًا حادًا فى المجتمع الفرنسى، إلا أن ماكرون تعهد بأن يجعل فرنسا بدون مهمشين، والحد من التظاهرات.

وفى غضون هذا كله، تفرض الأزمة الروسية الأوكرانية نفسها على ماكرون، إذ يزيد مأزق فرنسا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، الذى تعتمد دوله على الغاز الروسى بشكل أساسى.