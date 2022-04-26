نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ممارس بلس 1443 تسجيل الدخول في نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الاعتراف ان رابط ممارس بلس هو الوسيلة التي تمكَن المٌَمارسين الصحيين من تسجيل الدخول على ذلك الموقع، ويحرص موقع ثقفني دوت كوم على تقديم آلية الدخول للقارئ للاستفادة من الدخول الى نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المتاح فيقود الشرح التالي لتسجيل الدخول في نظام الهيئة للوصول الى الخدمات المختلفة وكذلك إنشاء حساب جديد على ذات الموقع.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية مقرها مدينة الرياض تهدف الهيئة الى تطوير الأداء المهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات واثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة.

تسجيل الدخول في ممارس بلس

لابد من استخدام بيانات المستفيد مسبقاً لكي يتمكن من الدخول في ممارس بلس وذلك يتطلب تسجيل البريد الالكتروني أو رقم الهوية/الإقامة مع كلمة المرور الحالية للمستخدم في موقع ممارس بلس.

يمكن للممارسين الصحيين البدء في إنشاء حساباتهم لأول مرة في ممارس بلس وبإتباع الفقرات التالية سيكون ذلك سهلاً حيث سيبدو كل شيء واضح للتسجيل في ممارس بلس portal.scfhs.org.sa.

ممارس بلس تسجيل دخول

الدخول على ممارس بلس كأول إجراء.

يتم التحويل مباشرة لخدمة تسجيل الدخول

لدينا خيار تحويل اللغة للعربية

تسجيل رقم الهوية او رقم الاقامة في المكان المناسب أعلاه.

إدخال كلمة المرور في الحقل السفلي

يمكن التأشير على خيار تذكرني

وبذلك تقوم بالنقر فوق تسجيل الدخول

التسجيل في ممارس بلس

ووفقا لهيئة التخصصات الصحية يستطيع المستفيدين من الممارسين الصحيين الغير مصنفين او مسجلين لدى الهيئة في المملكة العربية السعودية تدشين حساباتهم وذلك بالتسجيل الكترونياً في بوابة ممارس بلس وذلك متاح على النحو التالي.

طريقة التسجيل في ممارس بلس 1443