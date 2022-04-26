epedu.gov.iq رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضرراتكم حيث بامكانكم بدون حاجة للخروج من المنازل اجراء الاستعلام والفحص عن تلك النتائج بمنتهى البساطة والسهولة على شكل نوافيكم به الان

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اليوم نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث زادت حدت البحث مؤخراً حول التعرف وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا، حيث قد تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعد ان تم الكشف على ان اعداد السابق لهم التقديم على القبول الموازي إلى أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، علي ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات الحصول على تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

من هنا نعرض بشكل مبسط الان خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 في جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار أيقونة خدمات إلكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تعبئة جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج والتي تشمل اسم الطالب رباعياً او رقم الامتحاني

النقر فى النهاية على أيقونة عرض النتائج حتى تكون أمامكم النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم معدلات القبول الموازي الموازي، حيث قد تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء بشكل مؤخر على مراجعتها، على ان يتم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب لتاتي معدلات القبول الموازي المحددة من وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-