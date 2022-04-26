HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 واهم شروط ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 واهم شروط ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل بشكل مؤخرا حول الحصول على تلك النتائج التي اصبحت الان بعد طول انتظار مطروح إمكانية الاستعلام عنها على شكل نوافيكم به الان

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

يعمل حالياً موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على استقبال رغبات الطلاب والطالبات وكذلك السادة أولياء الأمور على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حيث اعتمدت رسمياً وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية الحصول على تلك النتائج بعدما تقدم نحو 35 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي وبعد ان تم الاعلان رسمياُ عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة، علي ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات الاستعلام عن تلك النتائج حيث بامكانكم بمنتهي السهولة الممكنة فحص تلك النتائج اون لاين بابسط صورة واسهل شكل ممكن نوافيكم به الان

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت امامكم بمنتهي البساطة والسهولة، حيث الان بامكانكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فتح ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني

النقر فى النهاية على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على هيئة ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية