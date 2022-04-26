أول تعليق من البنتاجون على احتمال وقوع حرب نووية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لا ترى أى سبب لتصاعد الأزمة فى أوكرانيا كى تصبح صراعًا نوويًا، مشيرًا إلى عدم وجود تغير فى مستوى جاهزية قوات الردع الاستراتيجى لديها.





وفى حوار لشبكة "سى إن إن"، اليوم الثلاثاء، قال كيربى: "أتفق مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون فى حرب نووية ويجب ألا تندلع. ولا يوجد أسباب لوصول الصراع الحالى فى أوكرانيا إلى هذا المستوى".

وأضاف: "كما قلت سابقا، نحن نراقب الوضع عن كثب. لا نرى أى شىء من شأنه أن يجبرنا على تغيير مستوى جاهزية قوات الردع النووى الاستراتيجى لدينا، ودرجة استعدادنا للدفاع عن بلادنا وحلفائنا".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد حذر فى حديث صحفى، من أن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن "كبيرة جدا"، ولا يجب الاستهانة بها، إلا أن الكثيرين يضخمون هذا التهديد بشكل متعمد.

فيما أكدت الصين، اليوم، على أنه لا مصلحة لها، ولا لأى أحد، فى وقوع حرب عالمية ثالثة، مشددة على دعمها لجهود إيجاد حل للصراع فى أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.