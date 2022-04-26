تطور جديد بقضية "مأساة سالا".. وطلب "غريب" من كارديف سيتي

بعد مرور أكثر من 3 سنوات على مأساة مهاجم كرة القدم الأرجنتيني، إيميليانو سالا، يطالب نادي كارديف سيتي الإنجليزي نظيره الفرنسي نانت، بحزمة تعويضات ضخمة تصل قيمتها إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

وتوفي إيميليانو سالا في يناير 2019 عن عمر 28 عاما، في حادث تحطم طائرة صغيرة، عندما كان متجها إلى كارديف لإكمال انتقاله من النادي الفرنسي.

وحمّل النادي الإنجليزي نظيره نانت المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة سالا والطيار، بحجة أن الرحلة "رتبها وكيل اللاعب ويلي مكاي نيابة عن نانت".

وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن كارديف يتحرك الآن لمطالبة نانت بتعويض قيمته 80 مليون جنيه إسترليني عن خسارته حقوق البث التلفزيوني والرعاية، نتيجة هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في صيف 2019.

ووفقا للصحيفة، فإن "نادي كارديف ومدرب الفريق آنذاك نيل وارنوك، يشعران أن أهداف سالا كانت ستحدث الفارق"، وربما كانت ستبقيه في الدرجة الممتازة "بريمييرليغ".

وتأتي مطالب كارديف جزءا من قضية في محكمة التحكيم الرياضية، التي من المقرر أن تحكم فيما إذا كان يتعين على النادي الويلزي دفع 15 مليون جنيه إسترليني، رسوم الصفقة المتفق عليها مع نانت قبل وفاة اللاعب.