تسجيل المستجدين 1444بالمملكة عبر نظام نور حساب ولي الأمر تسجيل جديد

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني 1444 من يوم الأحد الموافق 17/4/2022، وقد أعلنت الوزارة أيضا عن البدأ تسجيل المستجدين أيضًا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من يوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان 1443، 17 أبريل 2022، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة التسجيل بنظام نور للطلاب المستجدين.

نظام نور حساب ولي الأمر طريقة تسجيل المستجدين 1444

يعتبر نظام نور الإلكتروني من الأنظمة التي تقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور أيضا، وقد أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين الذين أتوا 6 سنوات مع بداية العام الدراسي الجديد أو من هم أقل من السن المحدد بثلاثة شهور، وتلك هي خطوات التسجيل على نظام نور:

الدخول إلى بوابة نور الإلكترونية من خلال الحساب الخاص بولي الأمر أو تسجيل حساب جديد.

قم بالضغط على ” تسجيل الأبناء”.

اختر “تسجيل طالب جديد” .

قم بإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات وتأكد من دقتها.

ثم قم بإرسال طلب التقديم.

أهم شروط تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 1444

هناك بعض الشروط التي أعلنتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية فيما يخص تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور التعليمي، وقد جاءت تلك الشروط كالآتي:

الطلاب الذي تقل أعمارهم عن 180 يوم لابد أن يكون الطالب قد حصل على شهادة معتمدة من روضة الأطفال تؤكد حضور الطالب المنتظم للفصلين الدراسيين.

ينبغي أن يكون للطالب استمارة تثبت وتؤكد مهاراته وقدراته النمائية.

لابد أن تتضمن أوراق التقديم الخاصة بالطالب على توصية من معلم الروضة تبين مدى قدرة الطالب على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1444 في نظام نور

حددت وزارة التعليم المواعيد المقررة لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي على نظام نور، وهي كالاتي:

بداية التسجيل بمدارس تحفيظ القرآن من يوم 16 رمضان 1443 وحتى 23 رمضان 1443، وذلك للأطفال الذين أتوا 6سنوات أو من هم أقل من 6سنوات بـ “90 يوم”، وكذلك سن 11 عام وثلاثة أشهر كحد أقصى.

يبدأ التسجيل في المدارس الحكومية من يوم 7 شوال 1443 إلى يوم 17 ربيع أول 1444 أو حتى استكمال العدد المطلوب، للأطفال الذين أتموا 6 سنوات أو الأقل بـ “90 يوم” أو 11 عام وثلاثة أشهر.

يبدأ تسجيل الطلاب خريجي الروضة الأهلية والحكومية من يوم 27 ذو القعدة 1443 إلى يوم 17 ربيع أول 1444، للأطفال الأقل من 6 سنوات بـ “180 يوم”.

بداية تسجيل الطلاب في المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية التي تعتمد على تطبيق البرامج الدولية من يوم 16 رمضان 1443 إلى يوم 17 ربيع أول 1443، للأطفال الذين اتموا 6 سنوات أو أقل بـ “90 يوم” أو 11 سنة وثلاثة أشهر كحد أقصى.