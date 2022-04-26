نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة صعبة للتأهل.. موعد مباراة باختاكور والتعاون دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة باختاكور والتعاون ، ضمن مباريات الجولة السادسة والمصيرية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الرابعة، يحتضن مساء الثلاثاء 26 إبريل 2022 ، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، والتي تحمل طابع الثأر أيضًا، تجمع بين ناديي التعاون السعودي وباختاكور الأوزبكي ، حيث يمتلك سكري القصيم فرصة أشبه بالمستحيلة في التأهل عن المجموعة، ولكن ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني، بينما فقدت الأسود الأوزبكية كل حظوظها في العبور إلى دور الـ16.

نستعرض في السطور القادمة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة باختاكور والتعاون والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، وتاريخ المشاركات والمنجزات، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات باختاكور والتعاون .

مباراة باختاكور والتعاون

مرة أخرى يجدد فريقا التعاون وباختاكور الموعد مع مواجهة ثانية في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2022 .

إذ أسفرت المواجهة الأولى عن انتصار صعب للفريق الأوزبكي في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.

وهو ما يسعى النادي السعودي لتعويضه أولًا، ومن ثم التشبث بفرصته الصعب في التواجد بين الـ16 الكبار في الدور المقبل.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022 قبيل انطلاق الجولة السادسة :

نشير إلى أن الأندية السعودية من المقرر أن تخوض مواجهات صعبة وحاسمة في الجولة الختامية من دور المجموعات.

تبدأ الثلاثاء 26 إبريل 2022 بلقاءين هما مباراة الجزيرة والشباب ، وفي نفس توقيتها تلعب مباراة باختاكور والتعاون .

على أن تُستكمل يوم الأربعاء 27 إبريل 2022 بمواجهتين، مباراة الهلال والريان وتلعب كذلك مباراة السد والفيصلي في نفس الموعد.

نادي باختاكور

في واحدة من أسوأ مشاركاته في بطولة دوري آسيا 2022 ، يختتم نادي باختاكور الأوزبكي مبارياته الثلاثاء.

Жамоамиз "Ал Таъавун" машғулот майдонида эртанги баҳсга ҳозирликни якунлади. "Ал Таъавун" клубига Чемпионлар Лигаси ўйинлари давомида яратилган шароитлар учун раҳмат айтамиз. pic.twitter.com/B75WiXDooS — FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) Жамоамиз "Ал Таъавун" машғулот майдонида эртанги баҳсга ҳозирликни якунлади. "Ал Таъавун" клубига Чемпионлар Лигаси ўйинлари давомида яратилган шароитлар учун раҳмат айтамиз. pic.twitter.com/B75WiXDooS — FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) April 25, 2022

حيث يتذيل الأسود المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وصافي (-6) أهداف.

إذ فاز في مباراة على التعاون السعودي ذهابًا.

فيما خسر في 4 لقاءات من أمام أندية سباهان أصفهان الإيراني ذهابًا (1-3) و الدحيل القطري ذهابًا (2-3).

كما تلقى الهزيمة من الدحيل إيابًا بثلاثية نظيفة و سباهان اصفهان إيابًا (2-1).

تاريخيًا، شارك باختاكور 18 مرة من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا .

تمثلت ذورة إنجازات الفريق الأوزبكي، في بلوغ نصف نهائي المسابقة مرتين.

الأولى كانت في نسخة 2003 (مشاركة ثانية)، والتي حاز لقبها العين الإماراتي على حساب بوليس تيرو التايلاندي.

إذ غادر المنافسات عقب الهزيمة من وصيف البطولة في الذهاب (3-1)، بينما فاز في العودة بهدف.

وجاءت المرة الثانية في دوري أبطال آسيا 2004 (مشاركة ثالثة)، والتي توج بها اتحاد جدة السعودي على حساب سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي .

وللمفارقة أن خروج الفريق الأوزبكي جاءت أيضًا على حساب وصيف البطولة.

حيث تعادلا سلبيًا، وخسر باختاكور إيابًا بثنائية بيضاء.

نادي التعاون

على الجهة المقابلة، وبينما استهل نادي التعاون السعودي مشاركته الثالثة في البطولة الآسيوية بنتائج جيدة نسبيًا.

إلا أنها سرعان ما تراجعت، واضعة الفريق السعودي في موقف صعب من أجل التأهل!.