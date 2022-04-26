رويترز: أردوغان يزور السعودية الخميس

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية الخميس، والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسبق للرئيس التركي أن زار الإمارات في فبراير الماضي، للتباحث وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أشكالها، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك.

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