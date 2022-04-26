تسجيل طلب مساعدة من جمعية مساعي الخيرية msaee

جمعية مساعي الخيرية، حيث تعتبر جمعية مساعي واحدة من الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والمسجلة برقم (744)، وهي جمعية ذات طابع خيري تهدف للتأثير في المجتمع بالإيجاب لتحويل الأسر المستفيدة وتحقيق طفرة تنموية، وتسعي الجمعية إلى تحقيق ذلك من خلال عدد من البرامج التنموية التي تعتمد على التدريب الحرفي والتدريب المهني وتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجاً في المملكة، وتهتم الجمعية بنشر الوعي الأسري بطريقة متكاملة وتوفير الفرص المتميزة بواسطة برامجها ومبادراتها المناسبة لجميع أفراد الأسرة، وسوف نوضح لكم طريقة طلب مساعدة من جانب جمعية مساعي الخيرية.

تقديم طلب مساعدة بجمعية مساعي الخيرية

يمكن لكل مواطن أن يقوم بتقديم طلب إلى جمعية مساعي من خلال بوابة المستفيدين، والتي تشمل تقديم طلبات للمساعدات الآتية (تسديد الإيجار، سداد الفواتير، طلب أجهزة)، علي أن يتم التسجيل بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط المساعدة التالي: منصة مساعي.

النقر علي قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر علي تقديم طلب للجمعية.

تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات التي يجب تسجيلها بشكل صحيح.

ثم النقر علي تسجيل الطلب.

شروط الحصول علي مساعدات منصة مساعي

توفر المنصة المساعدات المجانية الخاصة بها وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المستفيدين، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المستفيد من أسر جمعية مساعي الخيرية.

أن يكون تاريخ الفاتورة التي يرغب صاحبها في دفعها جديد.

ألّا يكون للفاتورة أي رصيد سابق.

سوف يتم سداد الفاتورة بشكل مباشر من جانب الجمعية ولن يتم تسليم أي مبلغ مالي للمستفيد.

سوف تقوم الجمعية بسداد الفاتورة وفقًا للدعم المحدد لكل فرد من أفراد العائلة بمبلغ وقدره 150 ريال سعودي.

يتم سداد الإيجار بشكل جزئي وليس كلي.

يجب أن يكون طلب الأجهزة الكهربائية التي تقدمها الجمعية من بين الأجهزة التالية فقط (مكيف، ثلاجة، غسالة، فرن).

رقم التواصل مع منصة مساعي

يستطيع جميع المستفيدين من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، التواصل مع الجمعية من خلال الرقم التالي 00966559011790 من أجل تقديم الاستفسارات المختلفة أو للاستعلام عن أي طلبات مسجلة لدي الجمعية من قبل.