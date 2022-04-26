نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأمل .. موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي بدوري أبطال أسيا 2022 الجولة الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي، في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أسيا دور المجموعات، من أهم وأشهر الكلمات البحثية الآن من قبل جماهير نادي القوة الجوية العراقي، التي تجدد الأمل لديها في الصعود إلي الدور أل ثمن النهائي للبطولة، بعد فوزها في الجولة الخامسة على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد القوة الجوية إلي النقطة السابعة في المركز الثاني، خلف الشباب السعودي المتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

يدخل فريق مومباي سيتي الهندي اللقاء وهو في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز على القوة الجوية في الدور الأول والتعادل مع فريق الجزيرة الإماراتي، ليفقد الأمل في الصعود كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني، تقام المباراة الليلة في نفس توقيت مباراة التعاون وباختاكور الأوزبكي، لحساب المجموعة الرابعة تلعب المباراة الليلة على ملعب أستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، التي تستضيف جميع مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة وقبل لعب الجولة السادسة والأخيرة الليلة، يتصدر الشباب السعودي المجموعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه برصيد 13 نقطة، من أربع انتصارات وتعادل وحيد، بينما القوة الجوية في الوصافة برصيد 7 نقاط، ثم فريق الجزيرة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً مومباي سيتي في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد الجزيرة ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق الإماراتي.

موعد مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي

20.15 : – بتوقيت غرينتش.

21.15 : – بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

22.15 : – بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، فلسطين.

23.15 : – بتوقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت،/ قطر، البحرين.

التشكيل المتوقع اليوم للقوة الجوية

حراسة المرمى : – محمد صالح.

خط الدفاع : – علي كاظم، أحمد إبراهيم، رودريكو ميلر، سامح سعيد.

خط الوسط : – ضرغام إسماعيل، محمد عبود، صفاء هادي، حسين جبار.

خط الهجوم : إبراهيم بايش، شريف عبد الكاظم.

عداد تنازلي على موعد المباراة

موعد مباراة القوة الجوية ومومباي والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شاشة قناة الرابعة العراقية، كما تنقل على قناة، bein sports AFC، وكذالك قناة السعودية الرياضية SSC HD/ وقناة أبوظبي أسيا.

بطاقة المباراة