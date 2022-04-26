امتلك 5000 ريال تمويل شخصي سريع من بنك سلفة بدون ضامن أو تحويل راتب

تمويل شخصي سريع من بنك سلفة 5000 ريال، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار والضغوط العديدة التي يمر بها العالم العربي وجميع البلدان، يحرص بنك سلفا على توفير تمويل فوري سهل لمساعدة المواطنين السعوديين في الحصول على تمويل شخصي سريع من بنك مقدم بقيمة 5000 ريال في خضم الرفع الثقيل للحياة تلبية الاحتياجات الشخصية، والتمويل الشخصي والحصول على 5000 ريال سعودي بدون تحويل الأجور أو الرعاة، حيث أن بنك السلفا هو أحد أهم البنوك السعودية الكبرى الموجودة في المملكة العربية السعودية، فقد حرص البنك دائمًا على تقديم تمويل ميسر كبير لمساعدة المواطنين على بدء مشاريع صغيرة جديدة لمساعدتهم على تحمل أعباء حياتهم، ويتميز بنك سلفا بامتثال جميع معاملاته شروط الشريعة والتمويل سهلة و متوافقة مع جميع المواطنين.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من بنك سلفة

يمكنك تقديم طلب للحصول على تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي إلكترونيًا إلى بنك الدفع المسبق عن طريق:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة سلفا.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

لديك بعض الخيارات للاختيار من بينها.، انقر فوق “التمويل الشخصي”.

بعد ذلك، سيُطلب منك إدخال المعلومات الضرورية (الاسم، رقم الهاتف، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، إلخ).

ثم حدد مبلغ التمويل الشخصي الذي تريد الحصول عليه من أجل تمويل عملية الشراء، يرجى تحميل المستندات المطلوبة، ثم وافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة من قبل، تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها، ثم انقر فوق أيقونة التقديم للحصول على التمويل.

شروط تمويل شخصي من بنك سلفة

وضعت منصة سلفا عددًا من شروط التسهيل لتقديم طلبات التمويل الشخصي وهي

يجب أن تكون سعودي الجنسية للتقديم.

يجب على المتقدمين أيضًا ألا يقل عمرهم عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن تكون قد عملت لمدة لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي و 6 أشهر في القطاع الخاص .

ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 5000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سلفة

يعتبر بنك سلفة من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يسعى دائما لتوفير كل الراحة لجميع المواطنين لجذب العملاء للبنك ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة وبدء مشاريع جديدة، و سنتعرف معا على المزايا الخاصة ببنك سلفة وهي