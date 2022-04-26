طريقة سداد فاتورة الكهرباء 1443 أسهل الطرق للسداد وطرق الاستعلام عنها المختلفة

طريقة سداد فاتورة الكهرباء 1443 أسهل الطرق للسداد والاستعلام عنها. يبحث العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن الطرق المختلفة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، والقيام بسدادها أيضا. ونظرا للتطور التكنولوجي الشديد الذي انتشر في العالم أجمع. أصبح هناك طرق عديدة وسهلة تساعدنا على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسديدها بكل سهولة. واليوم سوف نقوم بتقديم أفضل الطرق للاستعلام وتسديد الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء

أصبح دفع فاتورة الكهرباء هذه الأيام من أسهل ما يمكن على المواطنين، حيث يتمكن المواطن من دفعها عن طريق أكثر من وسيلة يمكن ذكرها كما يلي :

أولا الصراف الآلي: قامت الكثير من البنوك داخل المملكة بتوفير إمكانية دفع قيمة الفاتورة عن طريق ماكينة الصراف الآلي التابعة لهم، ويتم ذلك عن طريق الاستعلام على قيمة الفاتورة والقيام بسدادها بشكل نقدي، تعرف أيضا على بنك الجزيرة للتمويل السكني المدعوم

الموقع الإلكتروني للبنك : كيث يتمكن أي عميل لدى البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية كبنك الراجحي بزيارة موقع البنك الذي يتعامل معه عبر الإنترنت، ثم بعد ذلك إختيار خدمة الدفع من بين خدمات البنك الإلكترونية.

نقاط البيع: حيث توجد نقاط البيع الخاصة بالشركة القابضة للكهرباء في جميع مناطق وأنحاء المملكة، فأصبح من السهل دفع الفاتورة في أي منها.

خدمة الهاتف المصرفي: يوفر البنك التابع له خدمة دفع الفاتورة هذا بعد أن يتم الإشتراك فيها مع البنك.

الشيكات المصرفية: حيث يتمكن البنك من دفع قيمة الشيكات المصرفية التي يتم تحويلها من قبل العميل على البنوك العديدة التي لديها شراكة مع شركة الكهرباء.

التفويض البنكي: يذهب أحد العملاء لدفع الفاتورة عن طريق التفويض البنكي وذلك بسحب قيمتها من الحساب الشخصي الخاص به .

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

لقد قامت المملكة بالعمل على التحول الرقمي لجميع الخدمات الخاصة بها؛ حتي تضمن السرعة في الأعمال والمهام التي تخص المواطنين. وتعتبر من أهم هذه الخدمات الإلكترونية هي خدمة الفاتورة الإلكترونية. والتي تسمح عن طريقها تسجيل العميل بها حتي يتمكن من الاستعلام عن الفاتورة و القيام بدفعها. ويتم الاستعلام عن قمة الفاتورة عبر خدمة الفاتورة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية :

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

كما قمنا بعرض طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة رقم الحساب يمكننا أيضاً عرض طريقة الاستعلام عنها برقم السجل المدني. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء

ثم خدمات المشتركين ومنها حساب العميل ثم الضغط على خدمة المشتركين

الضغط على خدمة الفواتير ثم كتابة رقم السجل المدني وكذلك رمز التحقف

ثم الضغط على عرض.

طلب فاتورة الكهرباء برقم الحساب خلال الرسائل النصية