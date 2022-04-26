نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التسجيل في الضمان hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتشار خبر التمديد بالتسجيل في الضمان المطور وهذا كان بعد إعلان وزارة الموارد، بدأ الجميع في التساؤل عن فترة التسجيل ومدة التمديد، وقام الجميع بالبحث عن الطريقة الصحيحة للتقديم قبل أن يتم الإغلاق للتسجيل الجديد ويستطيع الأشخاص التسجيل بالضمان المطور وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

إن وزارة الموارد قد قامت بالإعلان عن التمديد لفترة التسجيل بالضمان المطور لجميع المستفيدين ومدة هذه التمديد ستكون إلى خمسة ربيع ثاني 1444 والذي يوافق 30 من شهر أكتوبر 2022، ولقد أوضحت الوزارة بأن المعاش التابع للضمان لا يتم وقفه ولن ينقص بل أنه قد انتشرت أخبار بزيادته فهل ترجع هذه الزيادة للحقيبة المدرسية أم أنه شيء آخر، هذا ما سنعرفه فور الإعلان الرسمي عن هذه الأشياء، فالوزارة لها قنوات رسمية تقدم بها المعلومات وتعلن فيها عن الإجراءات المنظمة والقرارات الصادرة منها.

خطوات التسجيل بالضمان المطور

إن أردت أن تسجل بالضمان المطور عليك أن تتبع بعض الخطوات الهامة اللازمة لهذا، وإليكم طريقة التسجيل بالضمان المطور وهي كالآتي:

عليك أولاً أن تدخل لرابط وزارة الموارد.

تسجل عبر الضغط فوق منصة نفاذ.

ثم يتم نقلك إلى منصة نفاذ للتسجيل.

تدخل الاسم وكلمة السر وتضغط فوق تسجيل دخول.

تقوم بإدخال البيانات التي يتم طلبها من رقم الإقامة والهوية.

تدخل كلمة المرور وتضغط فوق كلمة دخول.

معاش الضمان ما بين التوقف والنقصان

إن وزارة الموارد دائماً ما تهدف لوصول الدعم لمستحقيه وتحدد الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، وتوفر لهم دورات تدريبية وفرص عمل، أما معاش الضمان فلقد أكدت الوزارة بأنها لن تجمد هذا الدعم المالي عن المواطنين شرط أن يأتوا بما يثبت حاجتهم لمعاش الضمان سواء بتلك الفترة أو بالفترات القادمة عندما يتم نقلهم للضمان الجديد.

ولقد نبهت على المواطنين أن يأخذوا الأخبار والمعلومات من قبل المصادر الرسمية فقط، ونبهت على عدم تصديق مروجين الشائعات والأنباء فهم يقدمون لكم أخبار كاذبة ومضللة. وأكدت الوزارة بأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات بحق هؤلاء والهدف من وراء الضمان المطور أن تشمل دائرة أوسع من الأشخاص المحتاجين وتقديم الدعم لمستحقيه فقط، كما أنه قد تم تغيير بعض الشروط به لوصوله أكبر قدر من الأشخاص الأكثر احتياجاً لهم.