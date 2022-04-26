نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان التمويل الميسر بدون تحويل راتب العميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان التمويل الميسر، حيث توفر شركة إمكان التمويل المالي المميز للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر إمكان للتمويل واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم تمويلات أونلاين برعاية مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم الشركة عدد من الحلول التمويلية الحديثة التي تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يكفي لتغطية جميع الاحتياجات، وتقدم المنصة تمويلات بدون بنوك لجميع المواطنين بالسعودية، ولكن يجب توافر عدد من الشروط العامة التي تم تحديدها من جانب المنصة حتي يتم الموافقة علي صرف التمويل، وسوف نوضح لكم شروط شركة إمكان التمويل الميسر.

شركة إمكان التمويل الميسر

تتميز تمويلات شركة إمكان التمويل الميسر بعدد من المميزات التي يستفيد منها أي عميل داخل المملكة، ومنها ما يلي:

يتم صرف قيمة التمويل بدون شرط موافقة جهة العمل التي يتبع لها العميل.

يتم منح جميع التمويلات بأي مبلغ بدون تحويل راتب.

يتم صرف سيولة نقدية لقيمة التمويلات تبدأ من 2000 ريال حتي مبلغ 50,000 ريال سعودي.

سرعة كبيرة في تحويل مبلغ التمويل في حساب العميل.

شروط التقديم بتمويلات إمكان

يستطيع أي عميل يرغب بالحصول علي تمويل شخصي سريع أن يتعرف أولاً علي شروط الحصول علي التمويل علي المنصة، وفيما يلي الشروط:

يجب أن يكون العميل من العاملين بالقطاع المدني سواء (شبه الحكومي، قطاع خاص، المتقاعدين).

يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن مبلغ 5000 ريال سعودي.

التقديم مسموح لمن تكون أعمارهم ما بين 25 إلى 60 سنة.

فترة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص يجب ألا تقل عن مدة (6 أشهر).

يجب توافر سجل ائتماني جيد للعميل.

مستندات يجب تقديمها للتمويل

يتعين علي العميل أن يقوم بتوفير بعض المستندات التي تخص التقديم في التمويلات الشخصية من المنصة، والتي من ضمنها ما يلي:

يجب تحميل تطبيق إمكان على الجوال الشخصي للعميل.

يجب أن يتم التسجيل في التطبيق.

يتطلب أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مع رفع كافة المستندات المطلوبة.

بعد الحصول علي موافقة يتم صرف التمويل بشكل فوري بعد أن يتم تحديد مبلغ التمويل ومدة السداد المناسبة للعميل.

يتطلب أن يتم تحديد طريقة سداد التمويل، ثم التوقيع بشكل إلكتروني للحصول علي التمويل.

رابط التقديم في تمويل إمكان

بإمكان جميع العملاء التقديم في تمويلات منصة إمكان بطريقة أخري، من خلال الدخول علي موقع شركة إمكان الإلكتروني، ثم يقوم العميل بطلب التمويل المناسب له، وتسجيل البيانات المطلوبة للتقديم علي التمويل من جانب المنصة.