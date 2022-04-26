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عمر شويل - جدة جدول رواتب التأمينات الجديد وطريقة التحقق السريع من التأمينات والرقم الموحد لها. حيث إنه هناك العديد من صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر من أهم أنواع الدعم هو التأمينات الاجتماعية التي يتم تقديمها للمواطنين بالمملكة. حيث يعتبر راتب الضمان الاجتماعي من أهم الركائز التي يعتمد عليها المواطن في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ونظراً لأهمية راتب الضمان الاجتماعي بالنسبة للمواطنين فيعتبر أمر موعد الحصول على الراتب هو أمر هام بالنسبة للمستفيدين. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الجدول الخاص بموعد صرفه وكذلك طريقة الإستحقاق السريع من التأمينات والرقم الموحد. كما يمكنك التعرف أيضاً على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة العربية السعودية.

جدول رواتب التأمينات الجديد

حيث توفر التأمينات الاجتماعية رواتب يتم صرفها بشكل شهري وذلك للمتقاعدين داخل المملكة سواء كانوا متقاعدي قطاع خاص أو قطاع عام. حيث إنه بمجرد حدوث سبب يؤدي إلى تقاعد الموظف سواء كان بلوغ السن أو حدوث إصابة أو عجز. تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرف راتب خاص به بشكل شهري. كما يتم تحديد قيمة هذا الراتب على أساس مجموعة من المعايير مثل نوع الوظيفة والدرجة التي كان عليها الموظف وكذلك عمره وعدد سنوات عمله بالوظيفة وغيرها. ولقد قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن جدول نزول راتب التأمين الجديد ويمكننا عرضه كما يلي:

طريقة التحقق السريع من التأمينات

كما تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة خدمة مميزة أيضاً للمشتركين وهي خدمة التحقق السريع. حيث يتمكن المستفيد من التحقق من الاشتراك بالتأمينات كما تمكنه أيضاً من التحقق من الشهادة الإلكترونية وكذلك الحالة الوظيفية والمستحقات التأمينية. ويمكن التحقق من التأمينات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعي الدخول على خيار الخدمات العامة ثم التحقق السريع ثم الضغط على تحقق الآن ثم تحديد الخدمة التي تريد التحقق منها كتابة الرقم الخاص بالسجل المدني ثم رمز التحقق وأخيراً الضغط على تحقق.

جدول رواتب التأمينات الجديد ورقم التأمينات الاجتماعية الموحد

نظراً لمحاولة الحكومة السعودية في توفير الوقت والجهد على المواطن فقد أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم موحد للتواصل معها. حيث يتمكن من لديه استفسار أو شكوى من المستفيدين من التأمينات التواصل مع خدمة العملاء. ويتم ذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالتأمينات الاجتماعي 8001243344. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد نزول راتب التأمينات الاجتماعية الجديد وطريقة صرفها وطريقة احتساب المعاش.

خطوات تحديث البيانات لمشترك التأمينات الاجتماعية