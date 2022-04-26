جوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة لإنقاذ الأرواح في ماريوبول

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء بأنه مستعد لاستخدام موارد المنظمة بالكامل لإنقاذ الأرواح وإجلاء الناس من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “آلاف المدنيين في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية تنقذ حياتهم وكثير منهم غادروا”.

وأضاف: “الأمم المتحدة مستعدة لتعبئة مواردها البشرية واللوجستية بشكل كامل للمساعدة في إنقاذ الأرواح في ماريوبول”.

واقترح جوتيريش التنسيق مع الصليب الأحمر للسماح لمن يتحصنون داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول بالمغادرة.

وفي حديثه عن تقارير حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، قال جوتيريش إنه يشعر بالقلق وإن هذه التقارير تتطلب تحقيقا مستقلا.

ومن جانبه، رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء اقتراح كييف إجراء محادثات سلام في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إن من السابق لأوانه الحديث عن الجهة التي ستتوسط في أي مفاوضات.

وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو إن روسيا ملتزمة بالوصول إلى حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا عبر المحادثات.