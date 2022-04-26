الجيش الروسى يعلن العثور على جثث جنود أوكرانيين مفخخة فى خاركوف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال مصدر عسكرى روسى: "أثناء تفتيش المواقع التى تركها الجيش الأوكرانى فى مقاطعة خاركوف، عثر عناصر وحدة من قوات المهمات الخاصة التابعة للحرس الوطنى الروسى، على أسلحة ومعدات عسكرية وجثث القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأفراد من القوميين المتعصبين الأوكرانيين".

وأشار المصدر الروسى، إلى أن بعض جثث القتلى الأوكرانيين، كانت مفخخة.