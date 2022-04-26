عاجل- إجراء روسى ضد السويد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" - أنه "تم استدعاء السفيرة السويدية فى روسيا إلى مبنى وزارة الخارجية، وقدمنا لها احتجاجا شديد اللهجة على الإجراءات غير الودية من جانب السلطات السويدية ضد 3 موظفين دبلوماسيين فى السفارة الروسية فى ستوكهولم، والذين تم طردهم من دون مبرر".

وفى السياق ذاته، أدانت الخارجية الروسية بشدة المساعدة العسكرية التى تقدمها السويد لأوكرانيا و"تغطية" جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين، وفقا للوزارة.