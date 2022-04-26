جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" - أنه "تم استدعاء السفيرة السويدية فى روسيا إلى مبنى وزارة الخارجية، وقدمنا لها احتجاجا شديد اللهجة على الإجراءات غير الودية من جانب السلطات السويدية ضد 3 موظفين دبلوماسيين فى السفارة الروسية فى ستوكهولم، والذين تم طردهم من دون مبرر".
وفى السياق ذاته، أدانت الخارجية الروسية بشدة المساعدة العسكرية التى تقدمها السويد لأوكرانيا و"تغطية" جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين، وفقا للوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إجراء روسى ضد السويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.