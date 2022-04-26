عاجل- جوتيريش: مهمتى تخفيف المعاناة عن المدنيين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "الأزمة فى أوكرانيا تنعكس على العالم أجمع وعلى صعيد الطاقة والغذاء"، مضيفا أنه كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع.





وأوضح جوتيريش، عقب لقاء وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف فى موسكو، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لها صلاحيات للتحقيق فى جرائم الحرب. وتابع بالقول، "مهمتى تخفيف المعاناة عن المدنيين فى أوكرانيا، لذلك أتقدم بمبادرة لتشكيل فريق عمل إنسانى لإنشاء ممرات لإجلاء المدنيين فى كييف"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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