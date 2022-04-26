عاجل- ألمانيا تحذر من أكبر أزمة غذاء فى تاريخ البشرية

جدة - نرمين السيد - قالت مجلة "كومباكت" الألمانية، إن الجوع سيضرب ما يصل إلى 100 مليون شخص فى عام 2023، مضيفة إن تعطل سلاسل التوريد بسبب الأزمة الأوكرانية سيؤدى إلى نقص فى الأسمدة، وحرمان المزارعين من القدرة على إنتاج محاصيل كافية.

ونقلت المجلة عن رئيس قسم فى شركة المستحضرات الكيميائية والأدوية متعددة الجنسيات "باير إيه جى"، ماتياس بيرنينجر، قوله إن العام المقبل 2023، سيحمل معه "واحدة من أكبر أزمات الغذاء فى تاريخ البشرية".

كذلك رأى رئيس برنامج الغذاء العالمى التابع لهيئة الأمم المتحدة، ديفيد بيزلى، إن نقص الغذاء سيؤدى إلى تدفقات هجرة واسعة النطاق، والتى فى ظلها ستبدو أزمة عام 2015 بمثابة نزهة صيفية.

وكانت الدول الغربية قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.