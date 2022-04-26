خطوات التسجيل في حج القرعة 1443-2022 مصر وشروط التقديم

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عمر شويل - جدة أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية امس الأحد 24 من أبريل الجاري عن خطوات التسجيل في حج القرعة 1443-2022 حيث نشرت صفحة الفيس بوك للوزارة عن فتح باب التقدم إلى الحج لهذا الموسم، وما يتعلق بهذا التقديم من شروط تتعلق بسلامة الحجاج المصريين بوجه عام وبالوقاية من ما قد يحدث من إصابة أي منهم بفيروس كورونا وما يلحق به من متحورات بصفة خاصة، كما أعلنت الداخلية المصرية أيضا في هذا الصدد عن موعد إغلاق باب التقديم.

خطوات التسجيل في حج القرعة 1443-2022

أوضحت الداخلية المصرية خطوات التسجيل في حج القرعة 1443-2022 كاللاتي

التسجيل إلكترونيا في موقع وزارة الداخلية والدخول إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية..

ثم الضغط على دليل الخدمات، واختيار خدمات أخرى.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الحج، يحولك إلى بوابة الحج المصرية.

تسجيل الرقم القومي والبيانات المطلوبة في الفراغات الخاصة بذلك.

تعبئة طلب أو استمارة الحج ببيانات صحيحة عن صاحب الطلب.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة من صور بطاقة الرقم القومي وما إلى ذلك مما يطلبه الموقع.

التسجيل في قرعة الحج 2022

كما أشارت الداخلية أيضا في صدد خطوات التسجيل في حج القرعة 1443-2022 عن طريقة أخرى للتقديم تتمثل في التقديم المباشر للقرعة عن طريق الذهاب إلى قسم الشرطة التي لا يشترط فيه أن يكون تابعا لمحل إقامة المتقدم، مع إمكانية الذهاب إلى مركز الشرطة أيضا وتقديم طلب الحج وتعبئة النموذج الخاص بذلك، مع سداد قيمة هذا الطلب المالية، ويجب أن يحتوى طلب تسجيل الحج على رقم هاتف شخصي للمتقدم.

بوابة الحج المصرية

عملت البوابة المصرية للحج على الإشارة إلى خطوات التسجيل في حج القرعة 1443-2022 والتي يشترط فيها عدد من الشروط يكون من أهمها:

بيان رسمي بالحالة الصحية للحاج وعدم الإصابة بأي من الأورام وأمراض الفشل الكلوي والزهايمر.

عدم إصابة مقدم طلب الحج بأي من الأمراض النفسية وقت تقديم الطلب.

حصول الحاج على كافة لقاحات كورونا المعتمدة ولديه ما يثبت تلقي هذه اللقاحات.

كما تشترط الداخلية المصرية أيضا في حج هذا العام أن يكون مقدم الطلب لم يسبق له الحج طوال حياته.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

قرعة الحج وزارة الداخلية 2022

بحسب ما أشارت إليه الداخلية في مصر عن قرعة حج هذا العام فانه يسمح للراغبين في أداء الفريضة 2022 القيام بذلك إلكترونيا عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو عن طريق أفسام الشرطة، مع اشتراط دفع الرسوم المستحقة على هذا الطلب، وتوافر كافة الشروط الملحقة بالطلب حتى تاريخ السادس من شهر مايو القادم.