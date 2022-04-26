نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نتائج القبول فى ديوان المظالم 1443 – 2022 وشروط المقابلة الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول فى ديوان المظالم 1443 – 2022 التي ارتفع عليها معدلات البحث منذ صباح اليوم من المتقدمين للتعيين في وظائف ديوان المظالم والتي تمت عبر منظومة جدارة للتوظيف، منذ ساعات قليلة اعلن ديوان المظالم عن أسماء المقبولين للتعيين والذي تجاوز عددهم 769 شخص من الرجال والنساء، حيث يستعد الذين تم قبولهم لحضور المقابلة الشخصية والمقرر أن تتم في الفترة من 8 – 10 – 1443 إلي الفترة من 15 – 10 – 1443، لذا نوضح إليكم من خلال هذا التقرير كيفية الإستعلام عن نتائج القبول فى ديوان المظالم.

نتائج وظائف ديوان المظالم 1443 – 2022

كشف ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية عن حاجته إلى توفير عدة وظائف إدارية للرجال والنساء للتعيين على المرتبة 4 والمرتبة 6 والمرتبة 7 فى مقر الديوان بالرياض وجدة والدمام وذلك على الوظائف التالية (مهندس مدني مساعد، باحث قضايا مساعد، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، كاتب ضبط، مراقب أمن وسلامة، مصحح لغوي، امين سر دائرة).

رابط نتائج القبول فى ديوان المظالم ١٤٤٣

يتمكن المرشحين في وظائف ديوان المظالم الإستعلام عن النتائج من خلال الدخول على (رابط ديوان المظالم) ومن ثم التجهيز لحضور المقابلة الشخصية في المواعيد المحددة واستكمال باقي الإجراءات، حيث أن أعداد الوظائف الإدارية المتاحة حاليا 78 وظيفة إدارية موزعين على 769 مرشح ومرشحة في ديوان المظالم والذي يضم 16 محكمة إدارية موزعين على مدن المملكة.

موعد حضور المقابلة الشخصية في ديوان المظالم

اعلن ديوان المظالم اليوم عن مواعيد حضور المقابلة الشخصية للمرشحين على الوظائف الإدارية والمقرر أن تبدأ من يوم الإثنين الموافق 8 / 10 / 1443 وتستمر حتي يوم الإثنين الموافق 15 /10 / 1443، حيث تجري المقابلة الشخصية في مقر ديوان المظالم بمدينة الرياض.

شروط حضور المقابلة الشخصية في ديوان المظالم

اشترط ديوان المظالم على كافة المرشحين حضور المقابلة الشخصية في موعدها المحدد لها والذي سيتم إرساله إليك عبر رقم الجوال، فيما يجب على المرشحين عند حضور المقابلة الشخصية الالتزام بالتالي:

صورة وأصل الهوية الوطنية.

اصل وصورة الهوية الوطنية.

الحضور فى الموعد المحدد.

الإلتزام بإجراءات فيروس كورونا.

إلى هنا وصلنا إلى شرح نتائج القبول فى ديوان المظالم 1443 – 1444 وشروط حضور المقابلة الشخصية.