عاجل- البيت الأبيض يصطدم مع وسائل التواصل الاجتماعى (صفقة إيلون ماسك)

جدة - نرمين السيد - وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعرب مرارًا عن قلقه من قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعى.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت جين بساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "قلقنا ليس جديدًا"، مشددة على الحاجة لخضوع هذه المنصات للمحاسبة.

وقالت بساكى: "تحدث الرئيس ـ بايدن ـ منذ فترة طويلة عن قلقه من قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعى بما يشمل تويتر وآخرين، فى نشر معلومات مضللة"، لكنها أعلنت أن البيت الأبيض لن يعلق على صفقة فردية.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض: "نتواصل بانتظام مع كافة منصات التواصل الاجتماعى حول الخطوات التى يمكن اتخاذها فى هذا الشأن، هذا التواصل مستمر، وأنا على يقين أنه سيستمر، لكن هناك إصلاحات نعتقد أن الكونجرس يمكن أن يقرها".

ويرى مسؤولو إدارة بايدن أن تشديد التدقيق قد يمنع نشر المعلومات المضللة فى القضايا السياسية، والمرتبطة بوباء كورونا، إذا أشارت بساكى إلى أن البيت الأبيض يواصل العمل لإلغاء القانون 230 الذى يحمى شركات الإنترنت من المحاسبة على المحتوى الذى ينشره المستخدمون، ويدعم تشديد إجراءات الشفافية ومكافحة احتكار شركات التكنولوجيا.