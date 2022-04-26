عاجل- روسيا تغلق باب عودة دونيتسك ولوجانسك لأوكرانيا (دبلوماسيا)

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر دبلوماسى روسى، إن سفارتى دونيتسك ولوجانسك ستفتحان أبوابهما قريبا فى روسيا، ربما خلال شهر أو شهرين.
وأضاف المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "سنحاول أن يتم ذلك فى المستقبل القريب، كلما كان أسرع كان ذلك أفضل، فنحن منخرطون فى عمل محدد".
وكانت روسيا قد أقامت علاقات دبلوماسية مع منطقتى لوجانسك ودونيتسك بعد الاعتراف باستقلالهما فى 22 فبراير الماضى.
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