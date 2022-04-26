صحيفة أمريكية: أوكرانيا طلبت مليارى دولار شهريا من واشنطن

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد شددت الحكومة الأوكرانية على أنه بدون هذه الأموال، يمكن أن تتفاقم الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا، حيث قال الوزير الأوكرانى: "يجب أن نملأ هذه الفجوة الآن من أجل جذب التمويل اللازم، وكسب هذه الحرب".

وشدد مارشينكو على أهمية هذا الدعم الاقتصادى حتى تتمكن أوكرانيا من الاستمرار فى دفع معاشات التقاعد ورواتب العاملين فى الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن تغطية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

كما ذكرت الصحيفة الأمريكية أنه خلال زيارة مارشينكو إلى واشنطن، صرح فى اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين بأن كييف بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار شهريًا من المساعدات الدولية لسداد نفقاتها العاجلة فى أبريل ومايو ويونيو، بما فى ذلك مليارى دولار من الولايات المتحدة.