جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد شددت الحكومة الأوكرانية على أنه بدون هذه الأموال، يمكن أن تتفاقم الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا، حيث قال الوزير الأوكرانى: "يجب أن نملأ هذه الفجوة الآن من أجل جذب التمويل اللازم، وكسب هذه الحرب".
وشدد مارشينكو على أهمية هذا الدعم الاقتصادى حتى تتمكن أوكرانيا من الاستمرار فى دفع معاشات التقاعد ورواتب العاملين فى الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن تغطية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.
كما ذكرت الصحيفة الأمريكية أنه خلال زيارة مارشينكو إلى واشنطن، صرح فى اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين بأن كييف بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار شهريًا من المساعدات الدولية لسداد نفقاتها العاجلة فى أبريل ومايو ويونيو، بما فى ذلك مليارى دولار من الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة أمريكية: أوكرانيا طلبت مليارى دولار شهريا من واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.