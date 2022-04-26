الجامعة العربية تحذر من مخططات تصفية «الأونروا»

جدة - نرمين السيد - حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة والتى تشكل إلى جانب الالتزام الدولى تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار فى المنطقة.





وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأى اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلى المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التى تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أى انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.

وأكد أبوعلى فى تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات واختصاصات الأونروا واستمرار قيامها بمسؤولياتها، أهمية قرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسى للالتزام الدولى بقضية اللاجئين والتى تمثل جوهر القضية الفلسطينية.

ودعا إلى معالجة الأزمة المالية التى تواجه وكالة الأونروا وهى ضرورة تستدعى أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدور "الأونروا" أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها.

وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف للأونروا على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالى على القضية الفلسطينية وعلى الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.