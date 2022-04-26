عاجل- إجراء عسكرى جديد من برلين لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار الألمانى، أولاف شولتز، قد تعرض فى وقت سابق، لانتقادات لا سيما من جانب كييف، لرفضه إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومتطورة وتركيزه على الدعم المالى والإنسانى عوضا عن ذلك، فيما أكد شولتز أنهم لم يرسلوا دبابات ليوبارد لأوكرانيا وأنهم سيرسلون بدلا عنها دبابات قديمة يستطيع الأوكرانيون تشغيلها والتعامل معها.

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