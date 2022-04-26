عاجل- زعيم كوريا الشمالية يتحدى العالم نوويا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن كيم تعهد، خلال خطابه أثناء العرض العسكرى، بتعزيز القدرات النووية للدولة بأسرع وتيرة مع احتفال كوريا الشمالية بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثورى الشعبى الكورى.

وشدد الزعيم الكورى الشمالى على أن بيونج يانج ستجرى استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووى فى أى وقت، محذرا من أن أى قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهى من الوجود.