وزير الخارجية الأوكرانى يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالضغط على روسيا من أجل إخلاء ميناء ماريوبول المحاصر، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.





وكانت القوات الروسية قد أعلنت أن المدينة المحاصرة، ستُغلق أمام الدخول والخروج بداية من صباح أمس الإثنين. وفى هذا السياق، توعد الجيش الروسى بتدمير القوات الأوكرانية التى ترفض الاستسلام فى ميناء ماريوبول المحاصر بعد انتهاء مهلة الاستسلام.

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