عاجل- روسيا تتهم واشنطن بإطالة العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه كان من الأفضل أن تستخدم واشنطن الأموال لخدمة الأمريكيين، الذين تضرروا من التضخم القياسى فى بلادهم بدلا من شراء الأسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا.
وتابع السفير: "من الواضح أن تصرفات واشنطن تخفى الرغبة فى إطاله أمد العملية الخاصة الروسية بأى وسيلة، فى محاولة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا، والقتال حتى آخر أوكرانى"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأكد بحسب "روسيا اليوم" أن واشنطن تريد الحفاظ على بؤرة عدم الاستقرار فى أوروبا، لكى تحشد الحلفاء الغربيين حولها من أجل الاحتفاظ بموقع الولايات المتحدة على المسرح العالمى.
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