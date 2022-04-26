الأمم المتحدة: 560 كارثة سيواجهها العالم سنويا.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أصدر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، تقريرًا جديدًا أفاد فيه بأن العالم شهد ما بين 350 و500 كارثة متوسطة إلى واسعة النطاق سنويًا خلال العقدين الماضيين.
وقال المكتب إن هذا العدد يمثل زياة قدرها خمسة أضعاف عن المتوسط خلال العقود الثلاثة السابقة.
واستنادًا إلى التقرير، فإن العالم سيواجه 560 كارثة سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 1.5 كارثة يوميا.
وذكر التقرير أن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة وكثرة تكرارها فى المستقبل، ستتسبب فى وقوع أحداث كارثية بشكل متكرر أكثر فى المستقبل.
وتوقعت الأمم المتحدة فى تقريرها، أن 37,6 مليون شخص آخر سيواجهون الفقر المدقع بحلول عام 2030 بسبب آثار تغير المناخ والكوارث.
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